Премьер-министр Башкирии пожелал студентам успешной зимней сессии

Многие из нас когда-то были частью этого веселого и находчивого братства и беззаботную студенческую пору вспоминаем с ностальгией и нежностью. Пока ты молод и полон сил, кажется, что можешь свернуть горы. И ведь сворачивали — и учились, и работали, и даже семьи успевали создавать.
Как подчеркнул председатель правительства РБ, республика активно включилась в новый нацпроект «Молодежь и дети».
«По федеральной программе “Профессионалитет”, которая вошла в состав нового нацпроекта, в Башкортостане продолжается модернизация среднего специального образования: в 2025-м в республике откроются 19 образовательно-производственных центров, на создание которых привлечено более 1,62 млрд рублей федеральных субсидий, из республиканского бюджета выделено более 860 млн рублей. По количеству таких центров Башкирия занимает первое место во всей России. А работу по модернизации колледжей, инициированную Радием Хабировым, мы планируем продолжать до 2030 года.
В Башкортостане, как и в стране в целом, много внимания уделяется не только совершенствованию образовательной среды, но и ее интеграции в производственные процессы. В 2024-м мы открыли первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Там заработал IQ-парк, в котором уже действуют 18 научных лабораторий! В этом году достроим вторую очередь, где разместятся общежития, спортивные и творческие зоны. Кампус станет одним из 40 подобных комплексов, которые появятся в России в ближайшее десятилетие. Там молодые люди смогут заниматься наукой, обмениваться учебным и творческим опытом, разрабатывать различные проекты и претворять их в жизнь.
Не устаем поддерживать и физическое развитие нашей молодежи, это один из приоритетов национальной политики. Прошлым летом Башкортостан принимал Всероссийскую универсиаду, которая собрала более 4 тысяч спортсменов из 116 вузов страны. Инфраструктура нашей республики позволяет проводить здесь все этапы соревнований подобного уровня.
Продолжают работать федеральная программа «Регион для молодых» и региональная — «Йэшлек-регион», благодаря которым совершенствуется молодежная политика Башкортостана в целом. Одна из важнейших наших задач — сделать республику привлекательной для молодых людей, чтобы в ней хотелось остаться жить, работать на благо своей малой родины. Для этого в том числе мы проводим программу финансирования стажировок и улучшаем жилищные условия для молодых специалистов, делаем так, чтобы они могли развивать свои компетенции, не уезжая в другие города и страны", — прокомментировал Назаров.
Премьер-министр Башкирии добавил, что молодежь республики активно вовлечена в серьезные волонтерские проекты. Так, в 2024 году ребята победили во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел».
Словом, замечательная у нас в республике молодежь, активная, творческая, талантливая в разных областях. И в этот праздничный день хотел бы пожелать всем студентам сдать на «отлично» и «хорошо» оставшиеся экзамены, а в предстоящие каникулы — хорошо отдохнуть, чтобы с новыми силами учиться и трудиться на благо родного Башкортостана. Ни пуха ни пера!