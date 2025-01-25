Премьер-министр Башкирии пожелал студентам успешной зимней сессии

В Башкортостане, как и в стране в целом, много внимания уделяется не только совершенствованию образовательной среды, но и ее интеграции в производственные процессы. В 2024-м мы открыли первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Там заработал IQ-парк, в котором уже действуют 18 научных лабораторий! В этом году достроим вторую очередь, где разместятся общежития, спортивные и творческие зоны. Кампус станет одним из 40 подобных комплексов, которые появятся в России в ближайшее десятилетие. Там молодые люди смогут заниматься наукой, обмениваться учебным и творческим опытом, разрабатывать различные проекты и претворять их в жизнь.