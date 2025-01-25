В Приднестровье прокомментировали визит Санду в Киев

Ранее Санду заявила, что побывает в субботу с рабочим визитом в Киеве и обсудит вопросы безопасности, энергетики, торговли. Она добавила, что отправится «в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину».
«В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение страданиями и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъёмные счета на оплату тарифов ЖКХ», — сказал Сафонов в беседе с РИА Новости.
Депутат ПМР также полагает, что вряд ли Санду будет обсуждать в Киеве предложение поставить газ в Приднестровье через контролируемые Украиной трубы. По его словам, сегодня очень высоки риски эскалации конфликта в регионе.
«В любом случае Санду вообще не желает включаться хоть в какой-то диалог с Москвой и Тирасполем. Ставленница глобалистов, она включена в механизм масштабной дестабилизации обстановки на юго-западе бывшего Советского Союза. Её кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. От того, когда пойдёт газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации», — отметил Сафонов.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию «Молдовагаз». Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.