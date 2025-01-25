Карпенко рассказал, сколько лет самому возрастному избирателю в Беларуси

В день голосования, 26 января, 297 молодых людей будут отмечать день рождения. И самый возрастной житель нашей страны, кто внесен в списки для голосования, это женщина, ей 120 лет, она проживает в Минской области.
Выборы президента
Досрочное голосование на выборах президента началось в Беларуси 21 января и будет идти до 25 января включительно. Участки работают с 12:00 до 19:00.
По данным ЦИК, за четыре дня досрочного голосования явка избирателей на участки составила 35,99%. Лидером по числу досрочно проголосовавших является Брестская область — свои голоса в пользу того или иного кандидата отдали 37,78% избирателей.
Основной день голосования — 26 января. В воскресенье участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
Граждане, включенные в списки избирателей, должны предъявить на своем участке документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, военный билет, студенческий билет, удостоверение пенсионера, билет учащегося и так далее). Подробнее о голосовании — в памятке Sputnik.
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.