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В МИД заявили о новых возможностях России на Ближнем Востоке

Дополнительные возможности открываются перед Россией на Ближнем Востоке, потери позиций нет. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Агентство «Москва»

Политик заявил, что Штаты «выдают желаемое за действительное», публикуя в СМИ сообщения о том, что Москва якобы теряет позиции на Ближнем Востоке.

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — отметил замглавы МИД.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия остается крайне влиятельным игроком на Ближнем Востоке, поэтому никакой утраты позиции Москвы в этом регионе нет.

14 января глава российского МИД Сергей Лавров также сообщил, что Россия не уходит с Ближнего Востока. Также он отметил, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии.

дипломатия