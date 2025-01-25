ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

The Times of Israel отметила, что это не соответствует условиям сделки группировки с Израилем: в соответствии с соглашением сначала должны быть освобождены женщины-гражданские, а уже потом — военнослужащие. По данным газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации, чтобы обсудить, каким образом реагировать на нарушение.