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Канат Шарлапаев возглавил Федерацию регби Казахстана

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев был избран президентом Объединения Юридических Лиц «QAZAQSTAN RUGBY», передает агентство Kazinform.

Источник: Правительство РК

Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры.

Добавим, женская сборная Казахстана занимает 19-е место в мировом рейтинге и успешно выступает на международных турнирах.

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

Является членом совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк “Отбасы банк”, акционерного общества Bereke Bank и акционерного общества “Казахстанская Жилищная Компания”.