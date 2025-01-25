Канат Шарлапаев возглавил Федерацию регби Казахстана

Федерация планирует развитие детско-юношеского регби, поддержку женских команд, популяризацию спорта и строительство инфраструктуры.
Добавим, женская сборная Казахстана занимает 19-е место в мировом рейтинге и успешно выступает на международных турнирах.
Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.
Является членом совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк “Отбасы банк”, акционерного общества Bereke Bank и акционерного общества “Казахстанская Жилищная Компания”.