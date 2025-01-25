Вячеслав Федорищев провел встречу с атаманом Константином Давитьяном

«Мы с вами говорили об этом и несколько человек вы уже представляли — с боевым опытом, которые сейчас в зоне специальной военной операции не могут находиться по объективным причинам. Уверен, что в ближайший месяц они будут встроены в социально-экономическое развитие, но наша с вами задача в первую очередь, думать о том, что происходит там. Поэтому жду ваших предложений. Хотел бы встретиться с отрядом. Когда я буду там, на новых территориях, обязательно встретимся с командованием на местах. А сейчас предлагаю на февраль запланировать такую встречу, поговорить с казаками, поговорить с братьями, с дедами поговорить, что мы еще можем сделать для развития», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.