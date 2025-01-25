Путин наградил двух свердловчан медалью «За труды в культуре и искусстве»

Ранее Владимир Путин наградил пять жителей Уральского федерального округа (УрФО) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В частности, медаль получил заместитель генерального директора по взаимодействию со стратегическими партнерами и органами государственной власти группы «Синара» Антон Зубихин (Свердловская область).