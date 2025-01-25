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Красносельский обратился к генсеку ООН в связи с ситуацией в Приднестровье

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский направил обращение в адрес генерального секретаря и председателя Совета безопасности Организации объединенных наций с просьбой оказать содействие в прекращении энергетического кризиса и недопущению гуманитарной катастрофы в регионе.

Источник: Sputnik.md

Счет времени идет буквально на считанные дни. Если до 30 января с. г. поставка газа в Приднестровье не будет обеспечена, произойдут техногенные процессы разгерметизации общей системы и домовых сетей, делающие невозможной оперативную поставку газа населению в дома даже при его наличии.

отмечается в обращении

Красносельский также указал в письме, что процесс организации поставок газа в Приднестровье блокирует официальный Кишинев под надуманными предлогами, несмотря на то, что президент Майя Санду не раз публично заявляла о том, что Молдова не будет препятствовать поставкам газа в регион.

Приднестровский лидер назвал неприемлемыми попытки руководства Молдовы «усугубить энергетическую проблему искусственным затягиванием времени и навязыванием дополнительных политизированных требований».

Антигуманная политика властей Молдовы идет вразрез с положениями Всеобщей декларации прав человека. Кишинев посягает на такие права приднестровцев, как право на жизнь, право на труд, на свободный выбор работы, а также право на жизненный уровень.

отметил Красносельский

Письма с аналогичным содержанием направлены в адрес президентов Российской Федерации, Украины, США, глав государств и правительств ряда стран Европейского союза, председателя Европейской комиссии, представителей участников международного формата «5+2», а также международного Комитета красного креста.

энергетика
ООН