Красносельский обратился к генсеку ООН в связи с ситуацией в Приднестровье

Счет времени идет буквально на считанные дни. Если до 30 января с. г. поставка газа в Приднестровье не будет обеспечена, произойдут техногенные процессы разгерметизации общей системы и домовых сетей, делающие невозможной оперативную поставку газа населению в дома даже при его наличии.
Красносельский также указал в письме, что процесс организации поставок газа в Приднестровье блокирует официальный Кишинев под надуманными предлогами, несмотря на то, что президент Майя Санду не раз публично заявляла о том, что Молдова не будет препятствовать поставкам газа в регион.
Приднестровский лидер назвал неприемлемыми попытки руководства Молдовы «усугубить энергетическую проблему искусственным затягиванием времени и навязыванием дополнительных политизированных требований».
Антигуманная политика властей Молдовы идет вразрез с положениями Всеобщей декларации прав человека. Кишинев посягает на такие права приднестровцев, как право на жизнь, право на труд, на свободный выбор работы, а также право на жизненный уровень.
Письма с аналогичным содержанием направлены в адрес президентов Российской Федерации, Украины, США, глав государств и правительств ряда стран Европейского союза, председателя Европейской комиссии, представителей участников международного формата «5+2», а также международного Комитета красного креста.