Красносельский обратился к генсеку ООН в связи с ситуацией в Приднестровье

Красносельский также указал в письме, что процесс организации поставок газа в Приднестровье блокирует официальный Кишинев под надуманными предлогами, несмотря на то, что президент Майя Санду не раз публично заявляла о том, что Молдова не будет препятствовать поставкам газа в регион.