«Опасная ситуация». В США сделали неожиданное заявление о Путине

«Я считаю, что Путин попытается повлиять на Трампа. Думаю, что он знает, как это сделать. Он знает, как себя вести с Трампом. И мне кажется, что это очень опасная ситуация для Украины», — приводят журналисты слова Болтона из интервью.
Путин выразил готовность спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает «сигналы» о том, что российский лидер также этого хочет.
Трамп 22 января пригрозил ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Новый хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.