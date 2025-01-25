Глава Башкирии встретился с молодыми предпринимателями

Я уверен, что каждый из вас в той или иной степени помогает нашим ребятам, которые сейчас выполняют боевые задачи на специальной военной операции и наши воины благодарят вас за эту помощь.
Глава республики рассказал, что на федеральном уровне действуют программы развития студенческого предпринимательства. Ежегодно десятки студентов наших вузов получают по миллиону рублей на реализацию своих стартап-проектов. По количеству заявок и выигранных грантов Башкортостан традиционно входит в пятерку лучших регионов. В прошлом году поддержку получили 120 стартапов наших студентов, республика стала четвертой среди регионов страны по масштабам поддержки.
Мне бы хотелось понять во время разговора, насколько органы государственной и муниципальной власти эффективно вам помогают. Инвестиции государства в социальную сферу растут. В республике, при поддержке федерального правительства, мы начали приводить в порядок первичное звено медицины. В моменте строим 12 спортивных сооружений.
По мнению Главы региона, эффективным инструментом стал институт бизнес — шерифов. В ходе встречи Радий Хабиров также ответил на многочисленные вопросы молодых предпринимателей. Об этом подробнее в следующих новостных материалах ИА «Башинформ».
Справка:
Башкортостан — в лидерах в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего предпринимательства и находится на десятом месте в стране. В этом секторе экономики региона трудятся более полумиллиона человек или около четверти трудоспособного населения (588,9 тыс. человек на начало декабря 2024 года). В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в республике с 2022 года реализуется грантовая поддержка для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. За 2022−2023 годы 395 из них стали обладателями грантов на общую сумму более 190 млн. руб. Из них 80% — это вновь созданные предприятия.