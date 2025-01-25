Глава Башкирии встретился с молодыми предпринимателями

Башкортостан — в лидерах в Приволжском федеральном округе по числу субъектов малого и среднего предпринимательства и находится на десятом месте в стране. В этом секторе экономики региона трудятся более полумиллиона человек или около четверти трудоспособного населения (588,9 тыс. человек на начало декабря 2024 года). В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в республике с 2022 года реализуется грантовая поддержка для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. За 2022−2023 годы 395 из них стали обладателями грантов на общую сумму более 190 млн. руб. Из них 80% — это вновь созданные предприятия.