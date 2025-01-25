ЦИК Белоруссии прокомментировал резолюцию ЕП о выборах в стране

«Многие наблюдатели, которые приехали, они делятся каким-то своим впечатлением. Ну и высказывают какие-то свои предложения, замечания. Ну, это естественно. Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился?» — сказал Карпенко на брифинге, комментируя резолюцию Европарламента про белорусские выборы.