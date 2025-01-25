Минниханов поделился впечатлениями от общения со студентами КНИТУ-КХТИ

Руководитель республики заметил, что в КНИТУ-КХТИ насчитывается в общей сложности 19 739 учащихся и работают более 3 тыс. сотрудников. В состав вуза входят 18 НИИ, три филиала, два колледжа и один лицей. «Созданы достойные условия для учебы, творчества, спорта и отдыха!» — добавил он.