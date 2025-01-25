Карпенко: есть факты порчи агитационных материалов

У меня есть сведения о том, что были факты (порчи агитматериалов — Sputnik), и по некоторым фактам возбуждены административные дела.
Он добавил, что по ряду таких правонарушений у ЦИК запрашивали информацию, кто изготавливал плакаты о кандидатах, а также стенды, и какой ущерб причинен.
Некоторые граждане нам звонили, говорили о том, что вот там где-то перевернули стенд и так далее.
Он призвал не «создавать картинку» того, что «все замечательно в этом плане».
Глава ЦИК также ответил на вопрос о том, по какой причине на выборах президента в 2025 году гораздо меньше вандализма, чем в 2020-м.
Вы знаете, я ни с чем не связываю (этот факт — Sputnik). В конце концов ну уже хватит, как в этой детской песочнице друг друга с лопаточки обсыпать этим песочком… Если мы хотим жить в правовом государстве, надо жить по закону.
Карпенко добавил, что не думает, будто за последние два года удалось полностью перевернуть сознание всех граждан, «но надо работать».
«Это работа системы образования и общественных объединений, политических партий и государственных институтов…», — пояснил он.