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Карпенко: есть факты порчи агитационных материалов

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Некоторые граждане передали в Центризбирком данные о порче предвыборной агитации, сообщил журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

У меня есть сведения о том, что были факты (порчи агитматериалов — Sputnik), и по некоторым фактам возбуждены административные дела.

Карпенко

Он добавил, что по ряду таких правонарушений у ЦИК запрашивали информацию, кто изготавливал плакаты о кандидатах, а также стенды, и какой ущерб причинен.

Некоторые граждане нам звонили, говорили о том, что вот там где-то перевернули стенд и так далее.

Карпенко

Он призвал не «создавать картинку» того, что «все замечательно в этом плане».

Глава ЦИК также ответил на вопрос о том, по какой причине на выборах президента в 2025 году гораздо меньше вандализма, чем в 2020-м.

Вы знаете, я ни с чем не связываю (этот факт — Sputnik). В конце концов ну уже хватит, как в этой детской песочнице друг друга с лопаточки обсыпать этим песочком… Если мы хотим жить в правовом государстве, надо жить по закону.

председатель Центризбиркома

Карпенко добавил, что не думает, будто за последние два года удалось полностью перевернуть сознание всех граждан, «но надо работать».

«Это работа системы образования и общественных объединений, политических партий и государственных институтов…», — пояснил он.