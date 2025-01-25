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Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор

МИНСК, 25 янв — РИА Новости. Главы МИД Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор и обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Источник: РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — приводит сообщение пресс-службы агентство Белта.

Согласно сообщению, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также они остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке.

«Максим Рыженков и Сергей Лавров условились продолжать находиться в постоянном рабочем контакте по любым вопросам в русле союзнических отношений Беларуси и России», — говорится в публикации.