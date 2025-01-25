Главы МИД Белоруссии и России провели телефонный разговор

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — приводит сообщение пресс-службы агентство Белта.
Согласно сообщению, министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также они остановились на актуальных темах глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке.
«Максим Рыженков и Сергей Лавров условились продолжать находиться в постоянном рабочем контакте по любым вопросам в русле союзнических отношений Беларуси и России», — говорится в публикации.