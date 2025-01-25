Израиль освободил 200 палестинских заключённых в обмен на четырёх заложниц

Напомним, в январе текущего года Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Между воюющими сторонами происходит обмен пленными, который состоит из нескольких этапов. Сегодня ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц. До этого в Израиль вернулись три освобождённые заложницы, которых обменяли на 90 человек. Девушки прибыли в страну в сопровождении военных и уже прошли медобследование. В списке из 33 заложников, которых должен освободить ХАМАС, есть и россиянин Александр Труфанов.