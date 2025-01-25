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Главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров созвонились перед выборами

Перед выборами президента Беларуси состоялся телефонный разговор между главами МИД Беларуси и России Рыженковым и Лавровым.

Источник: Комсомольская правда

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает БелТа со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные темы глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке. Звонок состоялся накануне основного дня голосования по выборам президента Беларуси.

Мы писали, что Александр Лукашенко пообещал защитить белорусов от сапога захватчика и «панской плетки»: «Мы не будем плясать под чужую дудку» (здесь подробнее), а еще сказал о стране возможностей для белорусов (подробности здесь).