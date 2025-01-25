Более 320 нормативных актов принял парламент Молдовы в 2024 году

Согласно регламенту парламента, законодательный орган собирается на двух обычных сессиях в год. Весенняя сессия начинается в феврале и не может превышать конец июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и не может превышать конец декабря. Точно так же законодательный орган может собираться на внеочередной или специальной сессии по просьбе Президента Республики Молдова, председателя парламента или ⅓ числа депутатов.