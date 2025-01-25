Более 320 нормативных актов принял парламент Молдовы в 2024 году

Всего ща прошедший год депутаты приняли 235 законов и 88 постановлений, при этом 49 законов были рамочными, а 125 нормативных актов содержали поправки или дополнения к некоторым законам. Также были ратифицированы 57 соглашений, еще четыре были денонсированы.
Сообщается, что 43 законопроекта были приняты в рамках гармонизации законодательства Молдовы с нормативными актами Европейского Союза. Из них 29 приняты окончательно, еще восемь одобрены в первом чтении. Один проект был отозван, а остальные ждут дальнейшего рассмотрения.
Согласно регламенту парламента, законодательный орган собирается на двух обычных сессиях в год. Весенняя сессия начинается в феврале и не может превышать конец июля. Осенняя сессия начинается в сентябре и не может превышать конец декабря. Точно так же законодательный орган может собираться на внеочередной или специальной сессии по просьбе Президента Республики Молдова, председателя парламента или ⅓ числа депутатов.
Напомним, согласно регламенту парламента, высший законодательный орган созывается на две очередные сессии в году. Первая начинается в феврале и завершается не позднее конца июля. Вторая начинается в сентябре и завершается не позднее конца декабря. При этом парламент может быть созван на внеочередные или специальные сессии по требованию президента Молдовы, председателя парламента или одной трети депутатов.