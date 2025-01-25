В США заявили, что высылать нелегалов будут каждый день

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах. Об этом заявил в интервью телекомпании ABC Томас Хоман, которого новый американский президент Дональд Трамп назначил ответственным за безопасность границ и депортацию нелегалов.
Чиновник ответил утвердительно на вопрос ведущей о том, намерены ли американские военные на ежедневной основе депортировать нелегалов из страны. Хоман отметил, что такие рейсы — лишь часть более масштабного плана по высылке мигрантов. Он также предложил нелегалам другое возможное решение проблемы — уехать самостоятельно.
«Если вы находитесь в стране нелегально, то мы займемся вами, потому что нарушать законы этой страны нельзя. Вы должны понимать, что, пересекая границу этой страны нелегально, вы нарушаете закон. Так что, если вы незаконно находитесь в стране, у вас проблемы. И я надеюсь, что все такие люди уедут», — сказал чиновник.
Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США задействовала военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. По словам источника агентства Reuters из числа должностных лиц, в пятницу из США в Гватемалу вылетели два американских военно-транспортных самолета C-17, на борту каждого из них находились около 80 задержанных ранее нелегальных мигрантов. Третий рейс, запланированный в Мексику, так и не вылетел. По сведениям телекомпании NBC, Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку.
20 января Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну. Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.