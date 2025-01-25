В США заявили, что высылать нелегалов будут каждый день

«Если вы находитесь в стране нелегально, то мы займемся вами, потому что нарушать законы этой страны нельзя. Вы должны понимать, что, пересекая границу этой страны нелегально, вы нарушаете закон. Так что, если вы незаконно находитесь в стране, у вас проблемы. И я надеюсь, что все такие люди уедут», — сказал чиновник.