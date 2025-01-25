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Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки продления санкций

Премьер-министр Польши отметил, что в таком случае станет ясно, что премьер Венгрии «играет в команде» президента России Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Польши Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против РФ.

«Если премьер [Венгрии] Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против РФ] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», — написал глава польского правительства в X.

24 января Орбан заявил, что в связи с предстоящим 27 января обсуждением вопроса о продлении санкций Венгрия требует от Украины выполнения трех условий: восстановления транзита российского газа, прекращения нападений на «Турецкий поток» и гарантий того, что транзит нефти по территории страны остановлен не будет. Глава правительства дал понять, что от реакции Киева и Брюсселя будет зависеть позиция Будапешта относительно дальнейших санкций.

дипломатия