Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки продления санкций

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Польши Дональд Туск пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против РФ.
«Если премьер [Венгрии] Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против РФ] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», — написал глава польского правительства в X.
24 января Орбан заявил, что в связи с предстоящим 27 января обсуждением вопроса о продлении санкций Венгрия требует от Украины выполнения трех условий: восстановления транзита российского газа, прекращения нападений на «Турецкий поток» и гарантий того, что транзит нефти по территории страны остановлен не будет. Глава правительства дал понять, что от реакции Киева и Брюсселя будет зависеть позиция Будапешта относительно дальнейших санкций.