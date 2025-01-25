Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки продления санкций

«Если премьер [Венгрии] Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против РФ] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта», — написал глава польского правительства в X.