ЦИК: итоги выборов президента Беларуси станут известны не позднее 5 февраля

ЦИК сообщил, что итоги выборов президента Беларуси станут известны не позднее 5 февраля. Подробности озвучил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, пишет БелТА.
— Итоги выборов Президента устанавливает ЦИК в течение 10 дней после выборов — не позднее 5 февраля 2025 года, — уточнил председатель ЦИК Беларуси.
По его словам, президентская кампания 2025 года проходит в спокойной обстановке. Карпенко отметил, что, согласно с предусмотренными законом этапами, а также сроками проведения, все помещения для голосования были оборудования в соответствии с предъявленными требования. Глава ЦИК сообщил, что все территориальные и участковые комиссии работают в штатном режиме, готовы к проведению основного дня голосования.
Ранее Глава ЦИК Беларуси Карпенко прокомментировал новогодний антураж выборов.
Кроме того, минский метрополитен и «Минсктранс» сказали про бесплатный проезд 26 января.