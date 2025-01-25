ЦИК: итоги выборов президента Беларуси станут известны не позднее 5 февраля

По его словам, президентская кампания 2025 года проходит в спокойной обстановке. Карпенко отметил, что, согласно с предусмотренными законом этапами, а также сроками проведения, все помещения для голосования были оборудования в соответствии с предъявленными требования. Глава ЦИК сообщил, что все территориальные и участковые комиссии работают в штатном режиме, готовы к проведению основного дня голосования.