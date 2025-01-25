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ЦИК: итоги выборов президента Беларуси станут известны не позднее 5 февраля

ЦИК сообщил, когда будут установлены итоги президентских выборов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК сообщил, что итоги выборов президента Беларуси станут известны не позднее 5 февраля. Подробности озвучил глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, пишет БелТА.

— Итоги выборов Президента устанавливает ЦИК в течение 10 дней после выборов — не позднее 5 февраля 2025 года, — уточнил председатель ЦИК Беларуси.

По его словам, президентская кампания 2025 года проходит в спокойной обстановке. Карпенко отметил, что, согласно с предусмотренными законом этапами, а также сроками проведения, все помещения для голосования были оборудования в соответствии с предъявленными требования. Глава ЦИК сообщил, что все территориальные и участковые комиссии работают в штатном режиме, готовы к проведению основного дня голосования.

Ранее Глава ЦИК Беларуси Карпенко прокомментировал новогодний антураж выборов.

Тем временем глава Госдумы России Володин отреагировал на недовольство ЕС выборами в Беларуси: «А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?!».

Кроме того, минский метрополитен и «Минсктранс» сказали про бесплатный проезд 26 января.