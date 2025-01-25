Депутат Госдумы ответил на западную критику белорусских выборов

Он также прокомментировал практику проведения в Беларуси досрочного голосования. Парламентарий напомнил, что в России тоже не так давно ввели новшество: люди голосуют не в один день, а в течение трех. Сходство двух этих подходов, по его словам, в том, что повышается явка.