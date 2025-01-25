Депутат Госдумы ответил на западную критику белорусских выборов

Кравченко приехал в Беларусь наблюдать за выборами в составе мисси МПА СНГ от Парламентского собрания Беларуси и России. Депутату уже удалось побывать на нескольких участках и посмотреть, как идет досрочное голосование.
Все очень четко, чисто прозрачно, поэтому нет никаких замечаний. Достаточно видна активность людей, избирателей. Поэтому я высоко оцениваю организацию выборного процесса, избирательного процесса здесь.
Наблюдатель подчеркнул, что используются прозрачные урны, которые опечатаны. На каждом участке он увидел видеокамеры. Также Кравченко отметил тот факт, что участков достаточно много, а их количество соответствует плотности населения.
Досрочное голосование
Он также прокомментировал практику проведения в Беларуси досрочного голосования. Парламентарий напомнил, что в России тоже не так давно ввели новшество: люди голосуют не в один день, а в течение трех. Сходство двух этих подходов, по его словам, в том, что повышается явка.
Три дня голосования (в РФ — Sputnik) — это нововведение. Это существенно влияет на явку. Потому что, во-первых, рабочий день один захватывается. Во-вторых, все-таки и выходных сразу два. И это дает свой результат.
Поправки, которые ввели в РФ, были утверждены президентом Владимиром Путиным 31 июля 2020 года. Впервые такое голосование имело место летом 2020 года (по вопросу одобрения изменений в Конституцию).
Отвечая на вопрос о том, почему некоторые зарубежные комментаторы и СМИ критикуют досрочное голосование, депутат напомнил библейское выражение о соринке в чужом глазу и бревне в своем.
"Считаю, что коллегам стоит посмотреть на себя, да, заглянуть внутрь, прежде чем оценивать что-то — сказал он.
Участки для граждан, проживающих за рубежом
С недавнего времени Беларусь не практикует открытие участков для голосования за рубежом — например, при посольствах и консульствах, как было ранее.
«Это обусловлено отсутствием мер по безопасности на участках, которые ранее образовывались на территории других государств, сокращением численности работников дипломатического корпуса в ряде государств», — объяснил журналистам этот шаг глава ЦИК Игорь Карпенко.
В свою очередь Денис Кравченко отметил, что выборы президента РФ в 2024 году показали, что действительно есть проблемы с безопасностью участков в ряде стран.
«Поэтому я думаю, что это свежее решение. Это ограничение для того, чтобы исключить какой-то внешний фактор», — отметил наблюдатель.
Ранее председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко сообщил, что в ходе досрочного голосования свой выбор сделали уже 52 гражданина страны, которые постоянно проживают за рубежом, стоят на консульском учете и не имеют прописки на родине.
Они приехали на голосование из России, Германии, Италии, Литвы, Польши, Украины, США, Великобритании, Грузии, Франции и Бельгии. Для таких граждан открыты шесть участков: в Минске и пяти облцентрах.