Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе.