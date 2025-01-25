Глава Военного комитета ЕС выступил за размещение европейских войск в Гренландии

«Но с усиливающимся таянием льда вследствие изменения климата это создает также определенный потенциал напряженности с Россией и, возможно, с Китаем», — считает генерал. В этой связи, с его точки зрения, «имело бы смысл, если бы в Гренландии были размещены не только, как прежде, американские вооруженные силы, но был бы рассмотрен и вопрос размещения военных ЕС».