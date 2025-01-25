В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ

Ранее ХДС/ХСС и Мерц провозгласили так называемую стратегию «брандмауэра» в отношении АдГ, которая заключается в бойкотировании любых инициатив этой партии и исключении любой формы сотрудничества с ней. В пятницу кандидат в канцлеры от ФРГ Алиса Вайдель объявила о «прорыве брандмауэра» в связи со стремлением обеих партий к ужесточению контроля над миграцией после нападения в Ашаффенбурге. При этом в субботу Мерц вновь исключил любое сотрудничество с АдГ.
«Несмотря на дождливую погоду, в Кёльне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15−20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца», — пишет NTV.
Сообщается, что подобные акции ожидаются также в Мюнстере, Зигене и Берлине.
В среду стало известно о нападении с ножом на группу детей в парке Ашаффенбурга в Баварии, в результате которого погибли два человека и трое были ранены. Позднее СМИ сообщили, что нападение совершил уроженец Афганистана, который не получил убежище в Германии и должен был покинуть страну, но не сделал этого.
В четверг Вайдель опубликовала открытое письмо к Мерцу с предложением совместно голосовать в бундестаге на следующей неделе по вопросам ужесточения миграционной политики и закрытия границ страны. Поводом для этого стало нападение в Ашаффенбурге.
В пятницу Мерц заявил, что на следующей неделе внесет в бундестаг предложения по ограничению нелегальной миграции. Он подчеркнул, что фракция ХДС/ХСС внесет эти предложения «вне зависимости от того, кто с ними согласен», добавив при этом, что блок сделает это по собственной инициативе и «не согласен ни с одним предложением АдГ».