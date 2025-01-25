В Германии около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против партии АдГ

«Несмотря на дождливую погоду, в Кёльне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15−20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца», — пишет NTV.