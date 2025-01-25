Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии АдГ

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Илон Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которое проходит в городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт).
«Я очень восхищаюсь АдГ. Гордиться тем, что ты немец, — это нормально», — приводит его заявление газета Bild. По словам Маска, немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого. При этом он заявил, что якобы «будущее цивилизации может зависеть от этих выборов [в Бундестаг]». «Мы хотеть иметь в мире разные культуры, но не погрузиться в “мульти-культи” (мультикультурализм — прим. ТАСС)», — утверждал Маск, заметив, что «немцы существуют на протяжении тысяч лет».
Вайдель, комментируя его выступление, заявила участникам мероприятия: «Make Germany great again! (“Сделаем Германию вновь великой” — прим. ТАСС)».
Маск в последние недели активно комментирует внутриполитические события в Германии. Миллиардер называл канцлера ФРГ Олафа Шольца шутом и говорил, что только правая партия «Альтернатива для Германии», которая никогда не руководила ни федеральным, ни региональными правительствами, может спасти страну от кризиса. В Германии такая поддержка АдГ вызвала возмущение и критику со стороны других партий, а представитель правительства ФРГ Кристиан Хоффман назвала его публичные призывы голосовать за АдГ попыткой вмешательства в предвыборную борьбу в стране.