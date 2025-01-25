Маск выступил по видеосвязи на предвыборном мероприятии АдГ

«Я очень восхищаюсь АдГ. Гордиться тем, что ты немец, — это нормально», — приводит его заявление газета Bild. По словам Маска, немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого. При этом он заявил, что якобы «будущее цивилизации может зависеть от этих выборов [в Бундестаг]». «Мы хотеть иметь в мире разные культуры, но не погрузиться в “мульти-культи” (мультикультурализм — прим. ТАСС)», — утверждал Маск, заметив, что «немцы существуют на протяжении тысяч лет».