ООН выводит часть своего персонала из города Гома в ДРК

В Гоме расположен региональный центр ООН и представительства ряда его специализированных организаций. В городе также находятся крупные склады ООН, в том числе продовольственные. Они обеспечивают выполнение программ ООН по помощи беженцам и перемещенным лицам. На текущий день на востоке ДРК насчитывается 5,6 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и отсутствия условий для безопасного проживания. Около 2 млн из них размещены в Гоме и его окрестностях. Ранее власти Великобритании, США и Франции предупредили своих граждан о необходимости экстренно покинуть Гому.