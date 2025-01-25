ООН выводит часть своего персонала из города Гома в ДРК

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Службы ООН, действующие в Демократической Республике Конго (ДРК), временно выводят часть своего персонала из города Гома из-за ухудшения ситуации в области безопасности и наступления повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23). Об этом говорится в сообщении, размещенном на портале миссии ООН по стабилизации в ДРК.
«ООН временно переводит свой неосновной персонал из Гомы, включая работников административного аппарата, по причине ухудшения ситуации с безопасностью в провинции Северное Киву, — подчеркнуто в нем. — Люди продолжат работу из других точек. Эта мера направлена на обеспечение безопасности персонала при одновременном продолжении основных операций ООН в провинции». ООН не предоставила данных о том, какое количество ее сотрудников покидает Гому.
В Гоме расположен региональный центр ООН и представительства ряда его специализированных организаций. В городе также находятся крупные склады ООН, в том числе продовольственные. Они обеспечивают выполнение программ ООН по помощи беженцам и перемещенным лицам. На текущий день на востоке ДРК насчитывается 5,6 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и отсутствия условий для безопасного проживания. Около 2 млн из них размещены в Гоме и его окрестностях. Ранее власти Великобритании, США и Франции предупредили своих граждан о необходимости экстренно покинуть Гому.
В последние три недели повстанцы из М23 начали новое наступление на Гому. Их передовые отряды находятся в 20 км от города. В Гоме нет электричества, не работает водопровод и мобильная связь. Повстанцами перерезаны пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости. Численность населения Гомы достигает 2 млн, город находится на границе с Руандой.
Группировка «Движение 23 марта» была создана в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды М23, большинство членов которых относятся к народу тутси, начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить в Северном Киву несколько городов и более 100 поселков. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.