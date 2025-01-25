Сенат Конгресса утвердил Кристи Ноэм на пост главы МВБ

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на пост руководителя Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.
В поддержку этого выступили более 50 сенаторов. Голосование продолжается, но этого уже достаточно для ее утверждения.
Ноэм 17 января на слушаниях комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, заявила, что приоритетом в работе МВБ США при новом американском лидере Дональде Трампе будет обеспечение надлежащего контроля над южной и северной границами страны, а также депортация нелегальных иммигрантов.