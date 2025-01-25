Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

По его словам, Пентагон намерен возродить «воинский дух», повысить стандарты службы и укрепить единство армии.
«Мы — американские воины, и наша задача — защищать страну», — подчеркнул Хегсет, добавив, что сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности.
Министр также отметил необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения новых технологий.
«Мы останемся самой сильной и смертоносной военной силой в мире», — заявил он.
Кроме того, приоритетом станет укрепление обороны США и взаимодействие с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, для сдерживания Китая. Хегсет также поддержал курс президента Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и сосредоточение усилий на ключевых угрозах.
«Наши враги предупреждены», — добавил он.
Министр заверил, что забота о военнослужащих и их семьях станет его главной задачей.
«Мы будем стоять плечом к плечу, чтобы ответить на вызовы времени. Вместе мы выполним миссию президента — сдержать войну, а при необходимости победить и уничтожить врагов», — заключил Хегсет.