Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

Кроме того, приоритетом станет укрепление обороны США и взаимодействие с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, для сдерживания Китая. Хегсет также поддержал курс президента Дональда Трампа на завершение военных конфликтов и сосредоточение усилий на ключевых угрозах.