«Все за, а Баба Яга против». Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о заявлении ОБСЕ про выборы фразой из мультфильма

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко отреагировал на заявление ОБСЕ о выборах фразой из мультфильма, передает РИА Новости.
Карпенко, комментируя сожаления БДИПЧ ОБСЕ о том, что они не приедут наблюдать за выборами президента Беларуси, которые состоятся 26 января, в воскресенье, вспомнил мультфильм, популярный в 80-е годы во время Олимпиады в Москве.
— Мультик был «Все за, а Баба Яга против». Эти люди, которые оттуда, из нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные, — акцентировал внимание председатель ЦИК Беларуси.
Игорь Карпенко сослался на заявления со стороны директора указанной организации Марии Телалиан, которая высказала мнение, что из-за отсутствия наблюдателей ОБСЕ, Беларусь якобы останется без независимой оценки. Он высказал недоумение тем, кто именно дал полномочия БДИПЧ ОБСЕ быть «главной структурой по оценке выборов».
Ранее глава ЦИК Беларуси Карпенко прокомментировал новогодний антураж выборов.
Тем временем минский метрополитен и «Минсктранс» сказали про бесплатный проезд 26 января.
Кроме того, дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента.