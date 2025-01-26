Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса на селе

Он рассказал о стремлении создать на территории муниципалитета более комфортные условия в сфере общественного питания и поинтересовался планами по поддержке малого бизнеса на селе в 2025—2026 годах.
Радий Хабиров отметил, что в республике есть достаточно большое количество мер поддержки предприятий из этой сферы экономики.
«В бюджете республики ежегодно закладывается 150 млн рублей на развитие перерабатывающей и пищевой промышленности. Речь идёт о программе субсидирования закупок сырья и оборудования. Она помогает активизировать деятельность в сфере переработки сельхозпродукции, чтобы мы развивали собственное производство», — подчеркнул он.
Бизнесмен из Ишимбая Ришат Хасанов, занимающийся производством женской одежды, обратился к Радию Хабирову с предложением расширить помощь местным производителям в сфере лёгкой промышленности, включая проведение специализированных выставок.
Глава республики отметил, что в республике действует специальная программа поддержки легпрома с годовым бюджетом в 250 млн рублей. Кроме того, Радий Хабиров рассказал, что ежегодно в Уфе проводят выставки для этой отрасли экономики, и предложил предпринимателю ознакомиться с календарём таких мероприятий для возможного участия.