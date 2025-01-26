Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса на селе

Глава республики отметил, что в республике действует специальная программа поддержки легпрома с годовым бюджетом в 250 млн рублей. Кроме того, Радий Хабиров рассказал, что ежегодно в Уфе проводят выставки для этой отрасли экономики, и предложил предпринимателю ознакомиться с календарём таких мероприятий для возможного участия.