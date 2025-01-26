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Глава Башкирии рассказал о поддержке малого бизнеса на селе

Индивидуальный предприниматель из Балтачевского района Альмир Хайдаршин на встрече Главы Башкирии с молодыми предпринимателями, которая сегодня прошла в парке «Патриот» поинтересовался действующими мерами поддержки переработчиков сельхозпродукции.

Источник: Башинформ

Он рассказал о стремлении создать на территории муниципалитета более комфортные условия в сфере общественного питания и поинтересовался планами по поддержке малого бизнеса на селе в 2025—2026 годах.

Радий Хабиров отметил, что в республике есть достаточно большое количество мер поддержки предприятий из этой сферы экономики.

«В бюджете республики ежегодно закладывается 150 млн рублей на развитие перерабатывающей и пищевой промышленности. Речь идёт о программе субсидирования закупок сырья и оборудования. Она помогает активизировать деятельность в сфере переработки сельхозпродукции, чтобы мы развивали собственное производство», — подчеркнул он.

Бизнесмен из Ишимбая Ришат Хасанов, занимающийся производством женской одежды, обратился к Радию Хабирову с предложением расширить помощь местным производителям в сфере лёгкой промышленности, включая проведение специализированных выставок.

Глава республики отметил, что в республике действует специальная программа поддержки легпрома с годовым бюджетом в 250 млн рублей. Кроме того, Радий Хабиров рассказал, что ежегодно в Уфе проводят выставки для этой отрасли экономики, и предложил предпринимателю ознакомиться с календарём таких мероприятий для возможного участия.

экономика
сельское хозяйство