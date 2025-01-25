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Наблюдатели: 12 попыток фото бюллетеня было на досрочном голосовании в Беларуси

Наблюдатели заявили про 12 попыток сфотографировать бюллетень во время досрочного голосования в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Наблюдатели заявили 12 попыток фото бюллетеня было на досрочном голосовании в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Центра общественного наблюдения за выборами, пишет БелТА.

В Центре обратили внимание на то, что нарушения допускали отдельные избиратели. Речь идет про попытки фотографирования заполненного бюллетеня. Сказано, что за четыре дня досрочного голосования в Беларуси зафиксировали 12 подобных попыток.

— Избирателям следует иметь в виду, что фотографирование заполненного бюллетеня на выборах запрещено, как и его вынос за пределы участка для голосования, — подчеркнула национальный наблюдатель Анастасия Курецкая.

Вместе с тем она отметила, что сделать фото на память в момент, когда человек опускает бюллетень в ящик для голосования, возможно только с разрешения участковой комиссии. Курецкая уточнила, что в момент фото важно, чтобы не было видно, за кого именно человек проголосовал для сохранения тайны голосования.

Тем временем главы МИД Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров созвонились перед выборами.

Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о заявлении ОБСЕ про выборы фразой из мультфильма: «Все за, а Баба Яга против».

Кроме того, глава ЦИК Беларуси прокомментировал новогодний антураж выборов.