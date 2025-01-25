Наблюдатели: 12 попыток фото бюллетеня было на досрочном голосовании в Беларуси

Вместе с тем она отметила, что сделать фото на память в момент, когда человек опускает бюллетень в ящик для голосования, возможно только с разрешения участковой комиссии. Курецкая уточнила, что в момент фото важно, чтобы не было видно, за кого именно человек проголосовал для сохранения тайны голосования.