Наблюдатели: 12 попыток фото бюллетеня было на досрочном голосовании в Беларуси

Наблюдатели заявили 12 попыток фото бюллетеня было на досрочном голосовании в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Центра общественного наблюдения за выборами, пишет БелТА.
В Центре обратили внимание на то, что нарушения допускали отдельные избиратели. Речь идет про попытки фотографирования заполненного бюллетеня. Сказано, что за четыре дня досрочного голосования в Беларуси зафиксировали 12 подобных попыток.
— Избирателям следует иметь в виду, что фотографирование заполненного бюллетеня на выборах запрещено, как и его вынос за пределы участка для голосования, — подчеркнула национальный наблюдатель Анастасия Курецкая.
Вместе с тем она отметила, что сделать фото на память в момент, когда человек опускает бюллетень в ящик для голосования, возможно только с разрешения участковой комиссии. Курецкая уточнила, что в момент фото важно, чтобы не было видно, за кого именно человек проголосовал для сохранения тайны голосования.
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