Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 41,81%

Досрочное голосование на президентских выборах в Белоруссии проходило с 21 по 25 января включительно, основной день голосования — 26 января. Борьбу за пост главы государства ведут председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Принять участие в голосовании на этих выборах вправе свыше 6,9 млн избирателей.