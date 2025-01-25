Захарова назвала западной демократией угрозы Туска Орбану по теме санкций

Орбан отметил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций». Bloomberg сообщал, что в ЕС ищут способ продлить антироссийские санкции, даже если на это не будет согласия Венгрии.