В Белоруссии явка на досрочном голосовании составила 41,81 процента

«Завершилось досрочное голосование на выборах президента. За пять дней (с 21 по 25 января включительно. — Прим. ред.) проголосовали 41,81 процента граждан, включенных в списки для голосования», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в Брестской области явка избирателей составила 41,99%, в Витебской — 41,51%, Гомельской — 41,72%, Гродненской — 40,7%, Минской — 42,68%, Могилевской области — 42,95%, в Минске — 41,14%.
Всего в президентской гонке участвуют пять кандидатов:
действующий глава государства Александр Лукашенко;лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 8:00 до 20:00 мск.