Вопросы, заданные Радию Хабирову предпринимателями Башкирии, возьмут в работу

Директор детского развивающего центра-сада «Лисикус» (Туймазы) Милана Чухнина спросила Радия Хабирова, о том, какие в регионе существуют меры поддержки частных образовательных учреждений.
Глава Башкортостана поблагодарил предпринимателей, которые развивают подобные проекты, и рассказал о работе, проводимой в этой сфере.
Мы с большим уважением относимся к вашей деятельности. Такой бизнес очень нужен. В Уфе, Стерлитамаке, ряде крупных городов мы ввели специальные сертификаты в размере 6 тысяч рублей в месяц, чтобы родители могли сами выбрать частный детский сад, куда смогут отдать своего ребёнка. Учреждения при этом должны войти в соответствующий республиканский реестр. Такая мера позволила обеспечить дошкольным уходом более 2 тысяч ребятишек, — сказал Радий Хабиров. — Для реализации новых проектов в этой сфере инвесторы могут получить земельные участки и налоговые льготы, а также обратиться за поддержкой в местные администрации, которые проводят свои "Предпринимательские часы.
Другой вопрос касался развития бизнес-активности у школьников. Участники встречи поинтересовались, как руководитель региона относится к таким образовательным проектам.
Я очень хорошо отношусь к этой идее, — отметил Радий Хабиров. — В современном мире такие навыки нужны. Школьников необходимо погружать в предпринимательскую среду в рамках повышения финансовой грамотности и профориентации.
На встрече также задали вопрос о мерах поддержки молодых предпринимателей, особенно в IT-сфере, для того, чтобы удержать их в регионе. Глава республики рассказал, что в последние годы в Башкортостане организовали системную работу с молодёжью, которая учится в крупных городах России.
На самом деле, многие молодые ребята сегодня планируют жить и работать в родной республике. Для этого необходимо прежде всего создавать нормальную инфраструктуру для жизни. Эту работу мы ведём, — отметил Радий Хабиров. — Кроме того, важно поддерживать постоянную связь со студентами столичных вузов. Я ориентирую на эту работу и руководителей муниципалитетов. Самый главный ресурс в нашей стране сейчас — это люди. Особенно молодёжь, которая имеет огромный потенциал.
Кроме того, Глава Башкортостана обсудил с молодыми предпринимателями вопросы грантовой поддержки бизнеса, сельской ипотеки и взаимодействия с государственными учреждениями. Многие участники встречи задавали вопросы по выделению и оформлению земельных участков для развития бизнеса. Речь шла в том числе о переводе земель в соответствующие целевые категории.
Мы будем выделять сельским районам средства для землеустроительных работ, чтобы муниципалитеты могли проводить необходимые юридические процедуры в рамках федерального регулирования этой сферы, — сказал Радий Хабиров. — У районов зачастую не хватает денег на эту работу, поэтому определённые ресурсы мы в этой части предусмотрели.
Глава Башкортостана также поручил министерству предпринимательства и туризма республики совместно с участниками встречи изучить нерешённые вопросы получения земельных участков.
Подводя итоги дискуссии, руководитель региона поблагодарил предпринимательское сообщество за предметный разговор и отметил, что все прозвучавшие вопросы обязательно возьмут в работу.
Постараемся вам помочь. Самое главное, что у вас хороший, позитивный настрой. Спасибо за разговор и успехов в вашей дальнейшей работе.
В завершение встречи Глава региона вручил государственные награды и почётные знаки «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан», а также поздравил исполнительного директора республиканского Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Татьяну Сайгину и индивидуального предпринимателя, заместителя председателя комитета по молодёжному предпринимательству Башкирского регионального отделения «Опоры России» Татьяну Смирнову с Татьяниным днём.
В беседе со спецкором ИА «Башинформ» Глава Башкортостана отметил важную роль бизнеса на современном этапе развития страны.
Это опора государства в прямом смысле слова. Надо регулярно встречаться, общаться с предпринимателями. У них очень много вопросов к нам. При этом сегодня существуют эффективные инструменты коммуникации, взаимодействия — главы муниципалитетов, бизнес-шерифы. Они слышат запросы бизнеса и понимают, что развитие территорий без него невозможно, — подчеркнул Радий Хабиров. — В целом этот год мы планируем посвятить более активной работе с предпринимателями. Я хочу глубоко проанализировать состояние нашего бизнес-сообщества. Важно понять, какие темы волнуют его представителей, эффективны ли меры поддержки. Вместе будем решать существующие вопросы.