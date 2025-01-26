Вопросы, заданные Радию Хабирову предпринимателями Башкирии, возьмут в работу

Мы с большим уважением относимся к вашей деятельности. Такой бизнес очень нужен. В Уфе, Стерлитамаке, ряде крупных городов мы ввели специальные сертификаты в размере 6 тысяч рублей в месяц, чтобы родители могли сами выбрать частный детский сад, куда смогут отдать своего ребёнка. Учреждения при этом должны войти в соответствующий республиканский реестр. Такая мера позволила обеспечить дошкольным уходом более 2 тысяч ребятишек, — сказал Радий Хабиров. — Для реализации новых проектов в этой сфере инвесторы могут получить земельные участки и налоговые льготы, а также обратиться за поддержкой в местные администрации, которые проводят свои "Предпринимательские часы.