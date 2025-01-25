ЦИК Беларуси: явка за пять дней досрочного голосования составила 41,81%

ЦИК Беларуси рассказал, что явка за пять дней досрочного голосования составила 41,81%. Подробности озвучили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В ведомстве обратили внимание на то, что в субботу, 25 января 2025 года, завершилось досрочное на выборах президента Беларуси. Сказано, что за пять дней проголосовали 41,81% белорусов, которые включены в списки для голосования.
Сообщается, что в Брестской области за пять дней бюллетени были выданы 41,99%, а в Гомельской области — 41,72% избирателей. В Витебской области проголосовали 41,51% белорусов. Что касается Минской области, то за пять дней досрочного голосования бюллетени выдали 42,68%, а в Могилевской области — 42,95% избирателей.
В ЦИК отметили, что в Гродненской области во время досрочного голосования успели проголосовать 40,70% избирателей, а в Минске — 41,14%. Также в ведомстве напомнили, что в основной день голосования 26 января участки будут открыты с 08.00 до 20.00.
Кстати, дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента.
Кроме того, Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».
Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о заявлении ОБСЕ про выборы фразой из мультфильма: «Все за, а Баба Яга против».