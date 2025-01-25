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N12: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в феврале

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половины февраля. Об этом сообщает телеканал N12.

Источник: Reuters

По его данным, встреча Нетаньяху и Трампа может состояться еще до завершения первого этапа сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.

Трамп Дональд