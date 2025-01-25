N12: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в феврале

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.