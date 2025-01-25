ЦАХАЛ нанес «предупредительные выстрелы» для предотвращения угроз в Газе

«В центральной части сектора Газа войска Армии обороны Израиля выявили несколько скоплений десятков подозреваемых, которые представляли угрозу для военнослужащих. Войска произвели предупредительные выстрелы, чтобы устранить угрозу», — говорится в заявлении. «Вопреки сообщениям, Армия обороны Израиля производила предупредительные выстрелы только для того, чтобы сохранялась дистанция от подозреваемых, и не стремилась причинять им вред», — добавили в пресс-службе, отметив, что «на данный момент ЦАХАЛу неизвестно о каком-либо ущербе, причиненном подозреваемым в результате стрельбы».