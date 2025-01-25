Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ нанес «предупредительные выстрелы» для предотвращения угроз в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля за истекшие сутки несколько раз осуществляли «предупредительные выстрелы» для предотвращения угроз в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

«В центральной части сектора Газа войска Армии обороны Израиля выявили несколько скоплений десятков подозреваемых, которые представляли угрозу для военнослужащих. Войска произвели предупредительные выстрелы, чтобы устранить угрозу», — говорится в заявлении. «Вопреки сообщениям, Армия обороны Израиля производила предупредительные выстрелы только для того, чтобы сохранялась дистанция от подозреваемых, и не стремилась причинять им вред», — добавили в пресс-службе, отметив, что «на данный момент ЦАХАЛу неизвестно о каком-либо ущербе, причиненном подозреваемым в результате стрельбы».

Армия Израиля «полна решимости полностью соблюдать условия соглашения о возвращении заложников», указали в армейском ведомстве, добавив, что ЦАХАЛ «готов к любому сценарию и продолжит предпринимать необходимые действия по предотвращению непосредственной угрозы военнослужащим».

В ведомстве добавили, что «Армия обороны Израиля призывает жителей Газы следовать ее указаниям и избегать приближения к войскам, размещенным в этом районе».