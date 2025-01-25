Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

В мае 2024 года экс-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2 тысячи фунтов (227 и 908 килограммов).