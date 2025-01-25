Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов (908 килограммов), сообщает портал Axios со ссылкой на три израильских источника.

Источник: Reuters

«Белый дом Трампа поручил Пентагону снять запрет, наложенный администрацией Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль», — пишет портал.

Источники также уточнили, что 1,8 тысяча авиабомб класса МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабли и доставлены в Израиль «в ближайшие дни».

В мае 2024 года экс-президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2 тысячи фунтов (227 и 908 килограммов).

Байден Джо
Трамп Дональд