Около 100 тыс. человек в Берлине вышли на протесты против партии АдГ

Ранее, 20 января, немецкие СМИ сообщили, что в бундестаге на следующей неделе могут вынести на рассмотрение вопрос о запрете политической партии «Альтернатива для Германии». По ее данным, такую заявку представила в германский парламент межпартийная группа депутатов, в том числе и политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карен Вегге, которая призвала бундестаг поддержать инициативу.