Около 100 тыс. человек в Берлине вышли на протесты против партии АдГ

Еще не менее 40 тыс. человек протестуют в немецком городе Кельн, пишет агентство DPA со ссылкой на данные полиции.
Несмотря на дождливую погоду, люди собрались перед Бранденбургскими воротами, чтобы выразить солидарность с «морем огней», организованным движениями Campact, «Родители против правых» и Fridays for Future, которые они протестуют против правого экстремизма и АдГ.
«Защита демократических партий против сотрудничества с АдГ должна выстоять», — потребовал Кристоф Баутц, основатель организации Campact и один из инициаторов демонстрации.
Как отмечает таблоид, Баутц обратился напрямую к Мерцу: если он будет добиваться общего большинства с АдГ по вопросам миграции, то «в этой стране вспыхнет восстание порядочных людей».
Ранее, 20 января, немецкие СМИ сообщили, что в бундестаге на следующей неделе могут вынести на рассмотрение вопрос о запрете политической партии «Альтернатива для Германии». По ее данным, такую заявку представила в германский парламент межпартийная группа депутатов, в том числе и политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карен Вегге, которая призвала бундестаг поддержать инициативу.
Перед этим, 19 января, газета Bild опубликовала результаты опроса института общественного мнения INSA, согласно которому 57% опрошенных немцев считают, что на досрочных выборах в бундестаг, запланированных на 23 февраля 2025 года, победит консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а 17% уверены в победе АдГ.