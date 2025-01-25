Пашинян расплывчато ответил на вопрос о передаче Баку участка газопровода

«У нас есть международно признанная граница, которая должна быть закреплена на земле. Это исходит из интересов Армении. Если будут ситуации, когда комиссии по делимитации придут к заключению, что для инфраструктур, организации жизни людей понадобится обмен территориями, то такие ситуации предусмотрены рекомендациями ОБСЕ по делимитации», — заявил Пашинян.