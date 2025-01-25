NYT: Госдеп приостановил свои программы по разминированию во всем мире

25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены, однако помощь Украине, Иордании и острову Тайвань, вероятно, будет приостановлена. Решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.