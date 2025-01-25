NYT: Госдеп приостановил свои программы по разминированию во всем мире

По ее сведениям, соответствующее уведомление было разослано утром в субботу главой управления Госдепартамента, ответственным за сокращение вооружений, Карен Чендлер. В своем сообщении она попросила гуманитарные организации «немедленно прекратить» все программы по разминированию, финансируемые США.
Дальнейшие шаги в отношении этих программ новая американская администрация обнародует позднее, отмечает издание.
25 января газета Politico сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены, однако помощь Украине, Иордании и острову Тайвань, вероятно, будет приостановлена. Решения о продолжении, изменении или прекращении программ финансирования иностранной помощи будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.