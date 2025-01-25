Фицо заявил о влиянии украинцев на протесты в Словакии

Ранее в этот же день Роберт Фицо назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, о протестах в Словакии неадекватным вмешательством во внутренние дела страны. Кроме того, он обвинил украинское телевидение в создании неправильного образа Словакии на Украине и в утверждениях о том, что страна якобы находится на грани краха.