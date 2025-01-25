Фицо заявил о влиянии украинцев на протесты в Словакии

Он заявил, что кто-то придумал историю о выходе страны из Евросоюза (ЕС). По словам премьера Словакии, это абсолютная ложь.
«Протесты не на 100% организованы оппозицией, эту мессу проводит неправительственная организация “Мир Украине”», — сказал премьер-министр Фицо в программе «Субботние диалоги».
Политик отметил, что украинское телевидение создает картину того, что система в Словакии рушится, это объясняет большое число митингующих из этой страны.
Кроме того, премьер-министр заявил, что разведка работает над списком иностранцев, целью которых является подрыв государства. Он сообщил о подготовке их высылки из республики, которая должна произойти в ближайшие дни.
Ранее в этот же день Роберт Фицо назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, о протестах в Словакии неадекватным вмешательством во внутренние дела страны. Кроме того, он обвинил украинское телевидение в создании неправильного образа Словакии на Украине и в утверждениях о том, что страна якобы находится на грани краха.
До этого, 24 января, стало известно, что в Словакии прошли протесты в рамках серии мирных демонстраций под названием «Словакия — Европа», организатором которой является инициатива «Мир Украины». Отмечалось, что Фицо говорил о попытке государственного переворота и структуре, которая хочет подорвать конституционное устройство, однако этого не произошло.