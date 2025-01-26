Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам

«Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной. Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться», — сказал новый хозяин Белого дома.