Тем временем беглые украинские беженцы перешли в наступление. Но не на фронте, а в Братиславе, пытаясь устроить там очередной Майдан, в этот раз против премьер-министра Словакии Фицо. Как сообщают словацкие правоохранители, в числе митингующих против политики Фицо свыше половины — украинские «бешенцы». Сам словацкий премьер анонсировал всякое интересное против обнаглевших мигрантов, нарушающих таким образом закон (в большинстве стран участие иностранцев в политических митингах незаконно), и многие из них скоро отправятся обратно в Полтаву (или разбегутся куда-то ещё, как и положено безродным манкуртам, продавшим Родину за безвиз и кружевные трусы). Ибо они хотят устроить там ещё одну Украину. А её и одной слишком много, и нужно сделать, чтобы ни одной не осталось.