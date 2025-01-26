Дэвис отметил, что призыв к реалистичному подходу в действительности означает необходимость признания очевидных фактов. По его мнению, конфликт уже приближается к завершению, а соотношение сил сложилось в пользу России. Он подчеркнул, что дальнейшее игнорирование этой реальности лишь приведет к увеличению числа жертв среди украинцев. Кроме того, он указал на ограниченные финансовые возможности ЕС, которые не позволяют продолжать поддержку в прежнем объеме.