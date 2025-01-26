Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что Европейскому Союзу, в частности его главе дипломатии Кайе Каллас, следует более трезво оценивать свои возможности в отношении России.
В ходе выступления на своем YouTube-канале он прокомментировал недавние заявления Каллас, призвавшей Запад реалистично воспринимать угрозу со стороны России.
Дэвис отметил, что призыв к реалистичному подходу в действительности означает необходимость признания очевидных фактов. По его мнению, конфликт уже приближается к завершению, а соотношение сил сложилось в пользу России. Он подчеркнул, что дальнейшее игнорирование этой реальности лишь приведет к увеличению числа жертв среди украинцев. Кроме того, он указал на ограниченные финансовые возможности ЕС, которые не позволяют продолжать поддержку в прежнем объеме.
По словам военного эксперта, если бы Брюссель действительно воспринимал Россию как серьезную угрозу, то активные меры и значительные инвестиции были бы предприняты в самом начале конфликта, а не спустя три года. Дэвис предположил, что европейские лидеры могут быть далеки от реальности, считая, что могут делать любые заявления, игнорируя реальные обстоятельства.
Ранее американский журналист Такер Карлсон считает, что проводимая странами Западной Европы политика носит саморазрушительный характер и ведет регион к катастрофическим последствиям.