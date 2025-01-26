ТАСС: заседание Совбеза ООН по ситуации в ДРК пройдет 26 января

«Оно [заседание] пройдет завтра в 10 часов [18:00 мск]», — сказал собеседник агентства.
Ранее предполагалось, что заседание СБ ООН по ДРК состоится 27 января. Однако, как отметил источник, было принято решение перенести его на день раньше из-за «последних событий» в этой стране.
В последние три недели повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) начали новое наступление на город Гома на востоке ДРК. Их передовые отряды находятся в 20 км от города. В Гоме нет электричества, не работает водопровод и мобильная связь. Повстанцами перерезаны пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости. Численность населения Гомы достигает 2 млн, город находится на границе с Руандой.
Группировка M23 была создана в 2012 году дезертирами из рядов конголезской армии. Отряды М23, большинство членов которых относятся к народу тутси, начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить в провинции Северное Киву несколько городов и более 100 поселков. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.