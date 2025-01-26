ТАСС: заседание Совбеза ООН по ситуации в ДРК пройдет 26 января

В последние три недели повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) начали новое наступление на город Гома на востоке ДРК. Их передовые отряды находятся в 20 км от города. В Гоме нет электричества, не работает водопровод и мобильная связь. Повстанцами перерезаны пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости. Численность населения Гомы достигает 2 млн, город находится на границе с Руандой.