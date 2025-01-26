Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил, что заморозил выделение новой помощи США другим странам

Возглавляемое Маском ведомство займётся оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подтвердил решение о приостановке предоставления новой финансовой помощи зарубежным государствам.

Он подчеркнул, что уже введены ограничения на найм сотрудников в федеральные структуры, заморожены регуляторные инициативы и программы внешней поддержки.

В рамках проводимой реформы госуправления Трамп объявил о создании нового департамента, который займется повышением эффективности работы государственных органов и устранением ненужных расходов. Возглавить это направление, по его словам, планируется Илону Маску, который, как отметил президент, сможет привлечь к работе лучших специалистов.

Кроме того, глава Белого дома намекнул на возможное расширение территории страны, упомянув обсуждаемые вопросы, касающиеся Гренландии и Панамского канала. Он отметил, что США обладают крупнейшими в мире запасами нефти и газа, и выразил уверенность, что в ближайшем будущем страна может значительно увеличить свои границы, что станет важным шагом после долгих лет стабильности или даже сокращения территории.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат поставлять Украине военную помощь, в том числе по принятым ранее пакетам и программам.