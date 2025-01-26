Трамп подтвердил, что заморозил выделение новой помощи США другим странам

Президент США Дональд Трамп подтвердил решение о приостановке предоставления новой финансовой помощи зарубежным государствам.
Он подчеркнул, что уже введены ограничения на найм сотрудников в федеральные структуры, заморожены регуляторные инициативы и программы внешней поддержки.
В рамках проводимой реформы госуправления Трамп объявил о создании нового департамента, который займется повышением эффективности работы государственных органов и устранением ненужных расходов. Возглавить это направление, по его словам, планируется Илону Маску, который, как отметил президент, сможет привлечь к работе лучших специалистов.
Кроме того, глава Белого дома намекнул на возможное расширение территории страны, упомянув обсуждаемые вопросы, касающиеся Гренландии и Панамского канала. Он отметил, что США обладают крупнейшими в мире запасами нефти и газа, и выразил уверенность, что в ближайшем будущем страна может значительно увеличить свои границы, что станет важным шагом после долгих лет стабильности или даже сокращения территории.
Ранее глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что США продолжат поставлять Украине военную помощь, в том числе по принятым ранее пакетам и программам.