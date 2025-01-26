Трамп подтвердил, что заморозил выделение новой помощи США другим странам

Кроме того, глава Белого дома намекнул на возможное расширение территории страны, упомянув обсуждаемые вопросы, касающиеся Гренландии и Панамского канала. Он отметил, что США обладают крупнейшими в мире запасами нефти и газа, и выразил уверенность, что в ближайшем будущем страна может значительно увеличить свои границы, что станет важным шагом после долгих лет стабильности или даже сокращения территории.