Посольство РФ в ДРК рекомендует россиянам не посещать провинцию Северное Киву

«Посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Северное Киву, а находящимся там российским гражданам по возможности немедленно покинуть провинцию, — сказала она. — Повстанцы из М23, которых, по утверждению конголезских властей, поддерживает руандийская армия, ведут активные наступательные действия с целью блокировать город Гома — административный центр провинции Северное Киву. Вооруженные силы ДРК совместно с Миссией ООН по стабилизации в ДРК [МООНСДРК] и силами стран Сообщества развития Юга Африки противостоят наступающим. Среди военных и мирных жителей большое количество убитых и раненых».