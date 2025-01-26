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Посольство РФ в ДРК рекомендует россиянам не посещать провинцию Северное Киву

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Посольство России в Демократической Республике Конго (ДРК) рекомендует гражданам РФ не посещать провинцию Северное Киву, где идут бои между правительственными подразделениями и повстанцами из группировки «Движение 23 марта» (M23). Об этом заявила ТАСС пресс-атташе посольства РФ Алина Мирзаханова.

Источник: AP 2024

«Посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Северное Киву, а находящимся там российским гражданам по возможности немедленно покинуть провинцию, — сказала она. — Повстанцы из М23, которых, по утверждению конголезских властей, поддерживает руандийская армия, ведут активные наступательные действия с целью блокировать город Гома — административный центр провинции Северное Киву. Вооруженные силы ДРК совместно с Миссией ООН по стабилизации в ДРК [МООНСДРК] и силами стран Сообщества развития Юга Африки противостоят наступающим. Среди военных и мирных жителей большое количество убитых и раненых».

Мирзаханова не исключила угрозы захвата Гомы боевиками. «В городе прекращена подача электричества и воды, — сказала она. — Связь работает нестабильно. По имеющейся информации, руководство ооновской миссии приняло решение о временной передислокации части персонала из Гомы». Граждане РФ есть в рядах наблюдателей и полицейских сил МООНСДРК, а также в ее гражданских службах.